تقرير: راموس يفكر في الرحيل عن مدريد

الجمعة، 24 مايو 2019 - 14:42

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

20 لقبا في 14 عاما، هل الوقت مناسب للرحيل؟ أم أبقى في بيتي وفريقي الذي أقوده؟ هل الاستمرار أفضل؟ أم علي تجربة اللعب في بطولة أخرى؟

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

كل هذا يدور في عقل سيرخيو راموس وفقا للبرنامج التلفزيوني الإسباني "إل شيرينجيتو" الذي يقول إن قائد ريال مدريد يفكر جديا في خلع القميص الأبيض للفريق الذي بلغ معه المجد مرارا على مدار 14 موسما منذ انضم له في 2005 قادما من إشبيلية.

وهناك أندية تترقب الموقف.

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فمن جانبها، قالت صحيفة ماركا، المقربة جدا من النادي الإسباني، إن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان استفسرا مرارا عن مستقبل اللاعب وكان دائما الرد الذي يحصلان عليه لا يعجبهما.

لكن تغير موقف راموس، بات يفكر بقوة في تجربة جديدة.

وكتبت ماركا أن ريال مدريد يعرف بما يدور في رأس راموس رغم أن اللاعب لم يتحدث مع أي مسؤول عن الأمر.

لكن ريال مدريد لن يقف مكتوفي الأيدي، بدأ يفكر في البديل الأنسب حال قرر راموس مغادرة سانتياجو برنابيو.

وشارك راموس، بطل يورو 2008 ويورو 2012 وكأس العالم 2010 مع إسبانيا، في 419 مباراة مع ريال مدريد وسجل 59 هدفا.

وغاب راموس عن آخر 8 مباريات لريال مدريد في الموسم الحالي من الدوري الإسباني ولن يعود للملاعب إلا بقميص إسبانيا حين تواجه جزر فارو والسويد في 7 و10 يونيو على الترتيب بتصفيات يورو 2020.

سيرخيو راموس ريال مدريد

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