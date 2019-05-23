تقرير: إيجوايين يريد اللعب مع رونالدو تحت قيادة ساري

الخميس، 23 مايو 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

جونزالو إيجوايين‎

مع رحيل ماسيميليانو أليجري عن يوفنتوس وعودة جونزالو إيجوايين للفريق، يتمنى الأخير أن يكون ماوريزيو ساري هو خليفة الأول في منصب مدرب النادي الإيطالي وفقا لصحيفة توتوسبورت.

وكتبت الصحيفة الإيطالية أن إيجوايين البالغ عمره 32 عاما يتمنى مزاملة كريستيانو رونالدو في فريق السيدة العجوز وأن يكون ذلك تحت قيادة ساري مدرب تشيلسي الحالي.

ويعود إيجوايين إلى يوفنتوس في 30 يونيو بعد انتهاء إعارته لتشيلسي. ولعب الأرجنتيني معارا من يوفنتوس إلى ميلان في النصف الأول من الموسم الحالي.

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وتشير تقارير إلى أن ساري أيضا سيترك تشيلسي في ظل رغبة الإدارة في استبداله، وأن أندية إيطالية عديدة ترغب في التعاقد معه.

وأعلن يوفنتوس أن الموسم الحالي هو الأخير للمدرب أليجري.

ولعب إيجوايين موسما (2015-2016) تحت قيادة ساري حين ارتدى المهاجم قميص نادي نابولي الإيطالي.

بينما قاد إيجوايين هجوم ريال مدريد مع رونالدو من 2009 إلى 2013.

إيجوايين تشيلسي يوفنتوس رونالدو ساري

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