عضو سيتي عن تقارير رحيل جوارديولا: هراء وسخيفة

الخميس، 23 مايو 2019 - 17:26

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

استنكر ألبيرتو جالاسي عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي تقاريرا زعمت أن جوسيب جوارديولا مدرب الفريق سيرحل إلى يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وقال جالاسي في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا:"كمستشار لسيتي، فوجئت بقراءة أن وكالة إخبارية نشرت خبرا هراء تماما. ما قاله جوارديولا الأسبوع الماضي واضح أنه لم يصل إلى الجميع".

وواصل "مبدئيا، المدرب يريد البقاء في النادي وعقده ممتد لعامين. ثانيا، فريق مثل يوفنتوس لم يكن ليسمح بتسريب خبر بهذا الحجم. كانوا سيتواصلون معنا. مستحيل التفكير أنهم سيقدمون جوارديولا بعد أيام. أخبار ليست صحيحة إطلاقا. سخيفة. رغبة المدرب هي البقاء، جوارديولا رائع ومحترف. لا يفهم لماذا لم تراع الناس كلامه. صراحة لا نفهم لماذا علينا شرح حقيقة واضحة، جوارديولا يريد البقاء".

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وأتم "أعرف (بافيل) نيفيد (نائب رئيس يوفنتوس) منذ مدة، تبادلنا رسائل عن طريق تطبيق واتساب وضحكنا على الأمر. يوفنتوس فريق لا يحتاج لفعل أشياء مثل هذه وكلانا أدرك أن المسألة باتت سخيفة. أعتذر لجمهور يوفنتوس، لكن عليكم البحث عن مدرب آخر".

وكتبت تقارير أن جوارديولا هو المدرب المقبل ليوفنتوس رغم أن الإسباني أكد استمراره مع سيتي بطل الثلاثية المحلية في إنجلترا.

وغير معروف من هو المدرب المقبل ليوفنتوس بعدما أعلن النادي رحيل مديره الفني ماسيميليانو أليجري مع نهاية الموسم الحالي.

يوفنتوس مانشستر سيتي جوارديولا

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