قوائم تصفيات اليورو - ألمانيا بدون تير شتيجن وكروس.. وقرار مؤجل بشأن نوير

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 13:24

كتب : FilGoal

ألمانيا - روسيا

أعلن يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا عن قائمته التي تستعد لمواجهة بيلاروسيا واستوانيا ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وشهدت القائمة غياب مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة بسبب الإصابة، فيما غاب توني كروس بسبب إصابة عضلية لحقت به.

وتم استدعاء مانويل نوير قائد منتخب ألمانيا وحارس بايرن ميونيخ المصاب للقائمة في وقت سابق للإعلان وخلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن قدرته على المشاركة ومدى نسبة التعافي من الإصابة.

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وشهدت القائمة تواجد ليروي ساني جناح مانشستر سيتي وزميله إلكاي جوندوجان، وماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند بجانب ليون جوريتسكا وسيرجي جنابري وجوشوا كيميتش من بايرن ميونيخ جميعهم في خط وسط الماكينات.

ويواجه منتخب ألمانيا نظيره بيلاروسيا ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 يوم 8 من الشهر المقبل، على أن يواجه استوانيا يوم 11 من نفس الشهر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو (أرسنال) – مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – كيفن تراب (إينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ) – مارسيل هالستنبرج (ريد بول لايبزج) – جوناس هيكتور (كولن) – تيلو كيهرير (باريس سان جيرمان) – لوكاس كلوسترمان (لايبزج) – نيكو شولز (بوروسيا دورتموند) – نيكلاس شتارك (هيرتا برلين) – نيكلاس شولي (بايرن) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن)

الوسط: جوليان براندت (باير ليفركوزن) – جوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان) – سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ) – ليون جوريتسكا (بايرن) – جوندوجان (سيتي) – كاي هافيرتس (ليفركوزن) – جوشوا كيميتش (بايرن) – ماركو رويس (دورتموند) – ساني (سيتي)

الهجوم: تيمو فيرنر (لايبزج)

في أوروبا يورو 2020

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