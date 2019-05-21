خاص الإسماعيلي يكشف لـ في الجول أسباب استبعاد الحارس الثاني ضد الأهلي

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 19:42

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - الإسماعيلي

خرج محمد مجدي الحارس الثاني للإسماعيلي من قائمة الدراويش لمواجهة الأهلي غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

وكشف صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي عن أن خروج مجدي من قائمة الإسماعيلي سببه عدم التزام الحارس بالتعليمات.

وأعرب مدير الكرة عن اضطراره لإتخاذ هذا القرار رغم حاجة الفريق الى الحارس الذى يعد أحد أبرز المواهب في الفريق، والحارس الثاني بعد محمود فوزي.

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وضم الإسماعيلي لقائمته حارسين صاعدين بدلا من مجدي هما أيمن رجب وكمال السيد.

ومن المقرر أن يستقر الجهاز الفني للدراويش على واحد منهما ليكون في القائمة النهائية للمباراة.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري

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