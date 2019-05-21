التاريخ ينتظر مدافع ليفربول في نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء، 21 مايو 2019 - 11:35

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام

ينتظر ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول حدثا تاريخيا إذا شارك بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد توتنام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

يلعب الفريقان نهائي الأبطال يوم 1 يونيو المقبل على بمدريد.

ترينت إذا تم اختياره في التشكيل الأساسي للريدز في مدريد، فإن الظهير الأيمن سيصبح أول لاعب في عمر أقل من 21 سنة يبدأ نهائيين متتاليين في مسابقة الأندية الأوروبية الأولى، حسب موقع ليفربول.

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ومن المرجح أن يلعب ترينت بشكل أساسي في ظل تألقه بالمباريات الأخيرة.

أصغر لاعب سابق كان كريستيان بانوتشي مع فريق ميلان في عامي 1994 و 1995. بلغ الدولي الإيطالي السابق من العمر 22 عامًا عندما لعب في المباراة النهائية أمام أياكس.

يبلغ ترينت عامه الـ21 في أكتوبر القادم.

ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد

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