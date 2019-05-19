هولندا تحافظ على لقب يورو تحت 17 بتفوق جديد على إيطاليا

حافظ المنتخب الهولندي على لقب كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 17 عاما بالفوز على إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

نهائي مُكرر من النسخة الماضية والتي حققت فيها الطواحين الهولندية اللقب أيضا بفضل ركلات الترجيح على الأتزوري.

إيطاليا في طريقها حققت الفوز على إسبانيا في ربع النهائي ثم فرنسا في المربع الذهبي مقابل تفوق هولندي على بلجيكا وإسبانيا في الطريق للنهائي.

الفريق البرتقالي تفوقوا في الشوط الأول بثلاثية دون رد عن طريق سونتجي هانسن في الدقيقة 22، وعزز نوفل بانيس النتيجة بهدف ثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أيان ماتسن الهدف الثالث لتكون الامور شبه منتهية.

تغييرات إيطاليا مع بداية الشوط الثاني قلصت الفارق فسجل البديل لورنزو كولومبو الهدف الأول لشباب إيطاليا.

إلا أن ناتسي يونيفار سجل هدف الطواحين الرابع ليضمن اللقب الرابع لبلاده والثاني على التوالي، ليأتي هدف كولومبو الثاني لإيطاليا دون أي تأثير لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل هدفين.

لتخسر إيطاليا اللقب للمرة السادسة لتتشارك مع إسبانيا وألمانيا كأكثر من خسر مباراة نهائية، فيما حققت هولندا الفوز باللقب الرابع في النسخ التسعة الأخيرة.

البطولة التي أقيمت في جمهورية إيرلندا انتهت بتحقيق الفرنسي عادل عشوشي لقب الهداف برصيد 9 أهداف.

وضمنت منتخبات فرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا والمجر التأهل لكأس العالم تحت 17 عاما والتي تقام في البرازيل.