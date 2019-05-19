زيدان: لم أكن لأشرك بيل حتى لو امتلكت تغييرا رابعا

لو امتلك ريال مدريد تغييرا رابعا اليوم ضد ريال بيتيس، لم يكن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي ليشرك جاريث بيل.

واختتم ريال مدريد موسمه السيء بخسارة من ضيفه ريال بيتيس 2-0 اليوم السبت في الجولة الأخيرة من الليجا.

ووجهه الصحفيون سؤالا لزيدان حول عدم مشاركة بيل في وداع لجماهير سنتياجو برنابيو، خاصة مع تزايد أنباء رحيله في الصيف مثل زميله كيلور نافاس.

وأجاب زيزو "لا أعرف إذا كانت تلك المباراة الأخيرة لهما أم لا، لا أعرف ماذا سيحدث. نافاس لعب بشكل جيد ولا أعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل".

وتابع "آسف لبيل لأنه لم يلعب اليوم، ولكن لا أحد يعرف ماذا سيحدث".

ثم أضاف "لو كنت أرى أن لاعبا لا يناسب فريقي يجب علي أن أتخذ ما أراه صحيحا لمصلحة الفريق، لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمه بيل للفريق ولكن كمدرب يجب أن أعيش في الحاضر وليس الماضي".

وواصل "لو كنت أمتلك تغييرا رابعا اليوم، لم أكن لأشرك بيل".