مدرب الأهلي: لاسارتي يفضل عدم تأجيل مواجهة الزمالك

الجمعة، 17 مايو 2019 - 00:44

كتب : FilGoal

مارتين لاسارتي - الأهلي

يميل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي لعدم تأجيل مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وفقا لسامي قمصان مساعد الأول.

وصرح قمصان يوم الخميس بعد فوز الأهلي على إنبي 2-صفر في الدوري"لاسارتي يفضل أن تقام مباراة الزمالك في أقرب فرصة ليكون اللاعبون أجهز مقارنة بتأجيلها شهر أو اثنين".

واستدرك "لكن ظروف استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا ومشاركة الزمالك في كأس الكونفدرالية، تفرض علينا احترام وجهة نظر رئيس لجنة المسابقات عامر حسين ومسؤولي اتحاد الكرة، ولكن إذا كانت هناك فرصة لإقامة اللقاء في وقت قريب سيكون أفضل".

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في سياق آخر، أشار مدرب الأهلي عبر إذاعة الشباب والرياضة "وليد أزارو لاعب مهم ومؤثر، وكذلك مروان محسن مهاجم منتخب مصر، نركز على حالة اللاعب، بعد إصابة أزارو شارك مروان وأدى بشكل جيد".

وأتم "الأفضل أن يكون لديك ثنائي يتنافس، وهذا مكسب للفريق بشأن تعدد الخيارات ونتمنى لهما التوفيق".

وفاز الأهلي على ضيفه إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 31 للبطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 73 نقطة ويحتل الزمالك المركز الثالث ورصيده 66 نقطة. وخاض الأهلي 31 مباراة مقابل 29 للزمالك.

الأهلي لاسارتي

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