علي ماهر مبررا الخسارة أمام الأهلي: أهدرنا فعوقبنا

شدد علي ماهر مدرب إنبي أن فريقه أهدر فرصا كادت تمنحه نتيجة أفضل أمام الأهلي يوم الخميس في مباراة الناديين التي حسمها الأخير بنتيجة 2-صفر في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

وقال لاعب الأهلي السابق في مؤتمر صحفي بعد المباراة:"لعبت سعيا للفوز، دربت اللاعبين طوال الأسبوع على محاولة قطع الكرة من الأمام، لكن لابد حين تلعب أمام الكبار ألا تمنحهم هدايا".

وواصل ماهر "حين تتاح لك فرص عديدة أمام الأهلي لابد أن تسجل، حين تهدر تُعاقب".

وتوقف رصيد إنبي عند 36 نقطة مبتعدا بنقطتين فقط عن المركز 16 الذي يهبط صاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل إنبي المركز التاسع وتتبقى له مباراتان في البطولة أمام مصر للمقاصة والنجوم.

وخسر الفريق على ملعب بتروسبورت أمام الأهلي الذي سجل له حسين الشحات ومروان محسن هدفي الانتصار.