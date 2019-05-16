شمس النصر تطمس الهلال.. العالمي زعيما للسعودية

الخميس، 16 مايو 2019 - 23:28

كتب : نادر عيد

النصر

وضع النصر حدا لسطوة الهلال على الكرة السعودية بالتتويج يوم الخميس بالدوري للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على ضيفه الباطن بنتيجة 2-1 منهيا البطولة المثيرة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الزعيم.

واستعاد الفريق المكنى بالشمس لقبا غائبا منذ 4 سنوات ليقتنص بطولة هيمن عليها الهلال في الموسمين الماضيين والذي كان قريبا من تتويج ثالث على التوالي ورقم 16 في تاريخه قبل أن يتعثر بالخسارة على ملعبه في الجولة 28 أمام التعاون معبدا طريق النصر نحو اللقب.

وفاز الهلال على ضيفه الشباب بنتيجة 3-2 لكن فقد اللقب لصالح منافسه العالمي بعد صراع قوي ممتع في النسخة رقم 43 من الدوري السعودي.

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فقد الزعيم صدارة ظل متسيدها حتى الجولة 25 من البطولة، فقدها بخسارة دربي مثير أمام النصر بنتيجة 3-2، ثم استعادها مرة أخرى في الجولة 27 مستغلا سقوط النصر على ملعبه أمام الاتحاد بنتيجة 3-2، قبل أن يقدم التعاون أجمل هدية للنصر بانتصاره على الهلال في الجولة 28.

ويظل الهلال صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة (15) يليه الاتحاد والنصر (8).

قتال الباطن

كانت مهمة النصر صعبة أمام الباطن المقاتل رغم هبوطه سلفا إلى دوري الدرجة الثانية، احتاج لمساعدة تقنية الفيديو للحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 26 ليتقدم بهدف لمهاجمه المتألق عبد الرازق حمد الله المغربي لكن في الشوط الثاني عقد زياد العونلي مهمة المضيف بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 53.

لكن ما هي إلا 4 دقائق حتى استعاد النصر زمام الأمور بتسجيل حمد الله للهدف الثاني رافعا رصيد أهدافه إلى 34 ليظفر بلقب هداف البطولة.

على الجانب الآخر، احتاج الهلال لثماني دقائق فقط ليسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميس الهدف الأول، وفي الشوط الثاني عزز الإيطالي المخضرم سيباستيان جيوفينكو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 52 قبل أن يقلص سيبا الفارق بهدف للضيوف في الدقيقة 67.

استمر ضغط الشباب المتشبث بأمل التأهل لدوري أبطال آسيا واستغل هبوط معنويات الهلال في ظل اقتراب النصر من اللقب وسجل هدف التعادل في الدقيقة 87 بواسطة عبد الرحيم الصليهم.

لكن في الدقيقة 91 اقتنص جوميس الانتصار بهدف ثالث للهلال من ركلة جزاء استعان الحكم بالفيديو لاحتسابها.

وضمن الهلال المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 رفقة النصر والتعاون ثالث ترتيب الدوري، ولحق بهم الأهلي الذي اقتنص المركز الرابع من الشباب بالفوز على الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.

واستفاد الأهلي من تتويج التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين لينال مشاركة في دوري الأبطال.

وفي صراع البقاء لحق القادسية بالباطن وأحد، الهابطان سلفا إلى دوري الدرجة الثانية، بتعادله على ملعبه أمام الحزم بهدفين لمثلهما، بينما فاز الفيحاء على الوحدة بنتيجة 5-2 لينهي البطولة في المركز 13 ويضطر لخوض مباراة فاصلة على البقاء في الدوري ضد الخليج رابع ترتيب دوري الدرجة الثانية.

وشارك محمد عواد وكابونجو كاسونجو، المعاران من الإسماعيلي والزمالك على الترتيب، في آخر مباراة مع الوحدة وكان مهاجم الكونغو الديموقراطية مسجل هدف فريقه الأول في شباك الفيحاء.

وصعد سلفا إلى الدوري الممتاز أندية أبها وضمك والعدالة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري الدرجة الثانية.

وتلقى الفتح خسارة قاسية على ملعبه أمام الرائد بنتيجة 4-صفر وقلب التعاون تأخره إلى انتصار بنتيجة 2-1 على ضيفه الفيصلي، واختتم أحد مبارياته قبل الهبوط إلى الدرجة الثانية بفوز شرفي على ضيفه الاتحاد بهدف.

النصر الهلال الدوري السعودي

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