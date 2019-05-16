توتي: صلاح عالمي.. سيفوز بدوري الأبطال لأن أليسون معه

الخميس، 16 مايو 2019 - 21:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أشاد فرانشيسكو توتي نجم روما السابق بمحمد صلاح هداف ليفربول، متوقعا تتويج النادي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا بسبب حارس مرماه الرائع.

وقال توتي على هامش دورة الروضان في الكويت:"صلاح؟ لاعب عالمي. من الأفضل في العالم في مركزه، تطور أكثر مع ليفربول".

وواصل مهاجم إيطاليا السابق "ليفربول سيفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن أليسون أيضا هناك، سأكون ممتنا لو توج الفريق".

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ولعب توتي مع أليسون في روما قبل أن يعلق حذاءه في 2017، وبعد عام رحل حارس البرازيل لينتقل إلى ليفربول الذي توج معه بلقب أفضل حارس في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد أليسون وصلاح لأهم مباراة في موسم ليفربول حين يواجهون توتنام في مدريد يوم 1 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولعب صلاح مع توتي في روما لمدة موسمين قبل أن ينتقل نجم مصر إلى ليفربول ويبدأ رحلة جديدة ناجحة في إنجلترا.

ليفربول محمد صلاح أليسون دوري أبطال أوروبا توتي

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