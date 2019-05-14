انتهت في إنجلترا - وست بروميتش (1) أستون فيلا (0).. الفيلانز للمباراة الفاصلة

المواجهة تتجدد بين الثنائي المصري. أحمد المحمدي في صدام مع أحمد حجازي على بطاقة العبور للمباراة الفاصلة التي تحدد المتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا يحل ضيفا على وست بروميتش ألبيون في لقاء الإياب من مباراة التصفيات التأهيلية للبريمييرليج.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الفيلانز 2-1 بعدما كانوا متأخرين بهدف نظيف، والإياب سيحدد الفريق الذي سيلاقي الفائز من ليدز يونايتد ودربي كاونتي.

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أستون فيلا يتأهل للمباراة الفاصلة بعد التفوق على وست بروميتش بركلات الترجيح.

إلى ركلات الترجيح

نهاية المباراة.. إلى الأشواط الإضافية.

ق87: تسديدة خطيرة من أستون فيلا أدوما ولكن حارس الباجيز يتألق ويبعدها.

ق80: طرد لاعب وست بروميتش كريس برانت بعد عرقلة عنيفة ليحصلع لى البطاقة الصفراء الثانية.

نهاية الشوط الأول.

ق28: جوووول جريك داوسون يتقدم لوست بروميتش من رأسية إثر رمية تماس صوب منطقة الجزاء.

انطلاق اللقاء