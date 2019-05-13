تعرف على تقييم صلاح أمام وولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

لم يكن محمد صلاح مهاجم ليفربول في أفضل مستوياته بمباراة فريقه الأخيرة ضد وولفرهامبتون، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

صلاح لعب كامل دقائق المباراة التي فاز بها فريقه 2-0 لكنه خسر لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، في اليوم الختامي للموسم.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي الفريق من حيث متوسط التقييم، كان ساديو ماني الذي سجل الهدفين، وحصل على 8.4 درجة، تلاه أليسون بيكر حارس المرمى بـ8 درجات.

وأنهى صلاح الموسم في صدارة هدافي المسابقة، لكنه تشارك في الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال، برصيد 22 هدفا لكل منهم.

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل بمدريد.