إقالة الجهاز الفني لفريق كرة اليد في الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لفريق كرة اليد في الأهلي.

الجهاز الفني لكرة اليد في الأهلي يضم السلوفيني نيكولا ماركوفيتش كمدير فني، إلى جانب محمد عادل كمدرب عام وتامر عادل كمدرب وأحمد قدري المسؤول عن الإعداد البدني.

وخسر الأهلي تحت قيادة نيكولا ماركوفيتش لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك، ولقب كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي، وكذلك لقاب الدوري أمام الزمالك.

وكلف مجلس الأهلي يحيى يوسف مدرب فريق الأهلي تحت مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني.

خالد عبد الفتاح سيتولى مهمة تدريب فريق الأهلي لليد مع محمد عباس كمدرب حراس مرمى ومحمد سليمان كمحلل فني إلى جانب أشرف هاشم طبيب الفريق وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي، حتى نهاية الموسم.

ويقود الجهاز الفني بتشكيله الجديد المران الجماعي للفريق عصر يوم الثلاثاء، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك ضمن مباريات دوري السوبر.

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