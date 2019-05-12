بالفيديو - لمسات قليلة لصلاح في عودته أمام ولفرهامبتون

عاد محمد صلاح للتشكيلة الأساسية لليفربول يوم الأحد ليشارك في المباراة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون بعدما أبعدته الإصابة عن مباراة برشلونة.

ولمس صلاح الكرة قليلا في مباراة حسمها ليفربول بنتيجة 2-صفر.

وخسر ليفربول الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي فاز بدوره يوم الأحد على مضيفه برايتون بنتيجة 4-1.

وتتبقى لليفربول مباراة واحدة في الموسم هي نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تقام في 1 يونيو أمام توتنام.