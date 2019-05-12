بالفيديو - لمسات قليلة لصلاح في عودته أمام ولفرهامبتون
الأحد، 12 مايو 2019 - 18:16
كتب : FilGoal
عاد محمد صلاح للتشكيلة الأساسية لليفربول يوم الأحد ليشارك في المباراة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون بعدما أبعدته الإصابة عن مباراة برشلونة.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ولمس صلاح الكرة قليلا في مباراة حسمها ليفربول بنتيجة 2-صفر.
وخسر ليفربول الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الذي فاز بدوره يوم الأحد على مضيفه برايتون بنتيجة 4-1.
وتتبقى لليفربول مباراة واحدة في الموسم هي نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تقام في 1 يونيو أمام توتنام.