بالفيديو – ليفربول يخطو أولى خطوات المعجزة.. وماني يقترب من صلاح

الأحد، 12 مايو 2019 - 16:33

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول ضد ولفرهامبتون

اقترب ساديو ماني نجم ليفربول من متصدر هدافي الدوري الإنجليزي محمد صلاح بهدفه الـ21 في الدوري، ربما يكون الأهم في مسيرة السنغالي.

في الدقيقة 17 من مواجهة الحسم أمام ولفرهامبتون، مرر ترينت أليكساندر أرنولد عرضية قابلها ماني في المرمى معلنا أولى أهداف الريدز، والصناعة الـ12 لظهير ليفربول.

جماعيا، خطا ليفربول أولى خطوات المعجزة حيث تقدم في ظل تقدم برايتون على مانشستر سيتي.

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أما فرديا، فصار ساديو ماني على بعد هدف وحيد من محمد صلاح.

تابع المباراتين لحظة بلحظة

في إنجلترا ليفربول

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