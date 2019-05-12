حسم الدوري الإنجليزي - صلاح وماني وأوريجي يتشبثون بالأمل أمام ولفرهامبتون

الأحد، 12 مايو 2019 - 15:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل

يعود النجم محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول بعدما أبعدته الإصابة عن ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة، ويشاركه في الخط الأمامي ساديو ماني وديفوك أوريجي.

ويغيب روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة عن مباراة ليفربول يوم الأحد أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج ليفربول للفوز وألا ينتصر مانشستر سيتي في نفس الوقت على مضيفه برايتون.

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