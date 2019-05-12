الأهلي يهزم الزمالك في سوبر اليد.. ودورة ثلاثية منتظرة مع الجيش وسبورتنج

فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 29-22 في الدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر لكرة اليد.

المباراة التي أقيمت على صالة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر، شهدت تفوق الأهلي على الزمالك الذي يخوض مباريات الدورة المجموعة بفريق مواليد 1998.

وفي مباراة أخرى، فاز سبورتنج على الجيش بنتيجة 33-32.

لترفع أندية الأهلي، وسبورتنج، والجيش رصيدها إلى 7 نقاط، ويظل الزمالك دون نقاط بعد خسارة كل مبارياته.

سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد ذكر أن تساوي الأندية الثلاثة في النقاط، سيستدعي إقامة دورة ثلاثية لتحديد بطل سوبر المحترفين، أيام 27، و28، و29 مايو الجاري.

الأهلي سيواجه سبورتنج في اليوم الأول، قبل أن يواجه سبورتنج نظيره الجيش في اليوم الثاني، وتُختَتم الدورة بمواجهة الجيش والأهلي في اليوم الثالي.

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