الهلال يُبطل ثلاثية حمد الله ويؤجل حسم الدوري السعودي للجولة الأخيرة

السبت، 11 مايو 2019 - 23:40

كتب : FilGoal

كارلوس إدواردو - الهلال

أطال الهلال التنافس على لقب الدوري السعودي لجولة إضافية، بفوزه القيصري على الاتفاق بهدف دون رد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

هدف كارلوس إدواردو في الشوط الثاني، خطف الفوز للهلال، ليتأجل تتويج النصر بلقب المسابقة.

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الهلال رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن النصر المتصدر صاحب الـ67 نقطة.

المباراة شهدت سيلا من الفرص، حتى سجّل إدواردو الهدف الوحيد في الدقيقة 52 من صناعة محمد كنو.

في الدقيقة الأخيرة شهدت المباراة إثارة كبيرة، عندما احتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء للهلال، وأشهر بطاقة حمراء في وجه مدافع الاتفاق.

مع العودة لتقنية الفيديو، تبيّن أن العرقلة في حق كارلوس إدواردو ارتُكبَت بواسطة محمد الكويكبي حارس المرمى وليس مدافعه، ليتم إلغاء البطاقة الحمراء، وإشهار بطاقة صفراء لحامي العرين.

الفرنسي بافيتمبي جوميس انبرى للتسديد، لكنه فشل في ترجمة ركلة الجزاء بشكل صحيح أمام تصدي الكويكبي.

الهلال أهدر عدة فرص إضافية في اللحظات التالية المثيرة، قبل أن تحل صافرة النهاية معلنة عن إطالة التنافس لجولة إضافية.

وفي نفس التوقيت، واصل النصر تصدره للدوري بفوزه على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون رد.

المغربي عبد الرزاق حمد الله واصل سجلاته التهديفية الخارقة، وسجّل كل أهداف المباراة.

ليرفع النصر رصيده إلى 67 نقطة في الصدارة، ويتجمّد رصيد الحزم عند 30 نقطة في المركز 12.

العالمي يكفيه الفوز في مباراة الجولة الأخيرة أمام الباطن، أو التعادل وانتظار تعثر الهلال أمام الشباب بالتعادل أو الهزيمة.

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