انتهت الطريق إلى البريميرليج - أستون فيلا 2-1 وست بروميتش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة أستون فيلا أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون ضمن ذهاب المباراة الإقصائية الأولى من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

حجازي أساسي مع وست بروم والمحمدي مع أستون فيلا، لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

-----

نهاية المباراة

د.88 الإنذار الثاني وطرد دوايت جايل مهاجم وست بروميتش بعد تدخل قوي مع حارس أستون فيلا.

د.79 جووووول الثااااني لأستون فيلا من نقطة الجزاء يسجله تامي أبراهام.

د.78 ركلة جزااااااء لأستون فيلا بعد تدخل كيران جيبس على جاك جريليش في منطقة الجزاء

د.75 جووووووول جريليش يرواغ داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة إلى هوريان الذي يسجل هدف التعادل.

د. 56 خطيييرة عرضية رائعة تصل إلى رأس تامي أبراهام لكنها تمر بسلام أعلى مرمى وست بروميتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.16 جوووووووووول الهدف الأول للضيوف، وست بروميتش خطأ فادح من جلين ويلان الذي مرر بالخطأ لتصل الكرة إلى دوايت جايل ليسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة.

د.15 عرضية رائعة للغاية من المحمدي تصل إلى تامي أبراهام الذي يسدد على الطائر لكنها تمر من أعلى المرمى.

د.11 تسديدة رائعة من جاي رودريجيز يتصدى لها جيد ستير لتصطدم بالعارضة وتبتعد عن المرمى.

بداية المباراة