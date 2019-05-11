مواعيد مباريات اليوم السبت 11-5-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ومواجهة مصرية منتظرة

هل اشتقتم لـ السبت الكروي؟ الآن حان موعد السبت الكروي الأول في شهر رمضان الكريم، ويا له من سبت.

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في الدوري المصري، يلعب الأهلي أمام سموحة في العاشرة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

وفي نفس التوقيت، يلعب بتروجت أمام طلائع الجيش على أون سبورت 2، في صراع ناري على البقاء.

ذهاب مباريات الدورة الفاصلة للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، تنطلق اليوم السبت.

أستون فيلا مع محترفنا المصري أحمد المحمدي يلعب أمام وست بروميتش ألبيون ومحترفنا أحمد حجازي في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

بعدها وفي السادسة والربع يلعب ليدز يونايتد أمام ديربي كاونتي.

وفي الدوري الألماني قد نكون على موعد مع تتويج بايرن ميونيخ بشكل رسمي في حالة انتصاره على لايبزيج في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5.

وتقام كل مباريات الجولة الألمانية في نفس التوقيت ويحتاج بايرن للانتصار دون النظر لنتيجة لقاء دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف من أجل ضمان اللقب.

أبرز مواجهات الدوري الإيطالي ستكون بين كالياري ولاتسيو في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 4 ثم فيورنتينا وميلان في الثامنة والنصف مساءً على نفس القناة.

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