قصة تمريرة خاطئة كتبت الهدف الأفضل في تاريخ أرسنال

الجمعة، 10 مايو 2019 - 19:30

كتب : محمد يسري

بيركامب

فييرا يتسخلص الكرة، يمررها لبيركامب العائد لمنتصف الملعب، الذي بدوره ينقلها لمركز الجناح الأيسر المتواجد به بيريز وينطلق في عمق ملعب نيوكاسل، ينتظر تمريرة زميله الفرنسي، دوران خزعبلي بالكرة؛ ويسجل التقدم لآرسنال.

في يوم ميلاده الخمسين، نتذكر ذلك الهدف المُبهر الذي سجله بيركامب لأرسنال في شباك نيوكاسل ويحكي اللاعب الهولندي عن كيف سجل ذلك الهدف.

هدف دينيس بيركامب الأول في مرمى نيوكاسل على ملعب سانت جاميس بارك كان لها فوائد عديدة للاعب الهولندي وللنادي اللندني.

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آرسنال كان قد خسر في الدور الأول على ملعبه القديم "هايبري" بنتيجة 3-1، ليتراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب، الانتصار جعل "الجانرز" يثأر من هزيمته، والفرحة بالثأر لم تكن الوحيدة، فليفربول المتصدر حتى الجولة 28 تعادل مع جاره إيفرتون في "أنفيلد" ليفقد صدارة الدوري الإنجليزي وينفرد بها أرسنال.

أما بالنسبة لبيركامب فقد اختير الهدف ليكون الأفضل في تاريخ النادي.

يقول بيركامب عن الهدف: "توقعت أن يمرر روبيرت بيريز الكرة على قدمي اليمني، لكنه أخطئ في التمرير".

ويوضح "وصول الكرة لقدمي اليسري جعلني أفكر أن أتصرف بها بهذا الشكل، التصرف الأسرع والأدق لتمريرة بيريز، كان ما فعلته بالكرة".

زميل بيركامب في جيل أرسنال التاريخي الذي سيطر على الكرة الإنجليزية في الفترة ما بين 2001 و2005 بتحقيقه للقب الدوري مرتين ولقب كأس الاتحاد 3 مرات والدرع الخيرية مرتين، الفرنسي تيري هنري يقول: "جمال اللعبة لم يكن ليكتمل سوى بدخول الكرة إلى المرمى، وهذا ما فعله دينس، هذا أيضا الفارق بين الأساطير واللاعبين الجيدين".

بيركامب الطفل كان يركل الكرة بباطن قدمه في حائط غرفته لترتد له، هنا اكتشف كيفية لعب الكرة بالشكل الصحيح ليقوم بما يسمى بـ"spin shot" أو تصويبة "لولبية" وهذا ما ساعده في وضع الكرة في شباك شاي جيفين.

"وضعت الكرة بهذا الشكل حتى تكون بعيدة عن الحارس ولا يتصدى لها".

نيكوس دابيزاس كان الضحية حيث يُذكر في التاريخ بأنه المدافع الذي راوغه بيركامب ليس إلا، لذا كان عليه الدفاع عن نفسه قائلا: "لم يكن يقصد ما قام به".

"أنا لم أكن أقصد؟!!"

"أنا لم أتدرب على هذه المراغة من قبل؛ لكنني كنت أعلم جيدا كيف سأستحوذ على الكرة، كيف أراوغ المدافع وأجعله يدور حول نفسه، كيف ستذهب الكرة في الشباك وكيف سيكون وضع حارس المرمى".. بيركامب يرد.

بيركامب

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