التشكيل - رودريجو وجاميرو يقودان فالنسيا.. والنني على مقاعد بدلاء أرسنال
الخميس، 09 مايو 2019 - 20:04
كتب : FilGoal
يجلس محمد النني لاعب مصر على مقاعد بدلاء أرسنال يوم الخميس في مباراة حاسمة للفريق أمام مضيفه فالنسيا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
ويقود الثنائي أليكساندر لاكازيت وبيير ايمريك أوباميانج هجوم الفريق الإنجليزي بينما الثنائي رودريجو مورينو وكيفن جاميرو يلعب في الخط الأمامي لفالنسيا.
وفاز أرسنال في ملعبه بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب لذلك يحتاج الفريق الإسباني للانتصار بفارق هدفين على الأقل ليتأهل للنهائي.
🔥🔥🔥 XI INICIAL @valenciacf 🔥🔥🔥
¡A POR TODAS! 💪🏻#Volem2Finals 🖤 pic.twitter.com/BHW4iBg2dK— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) May 9, 2019
📋 Here’s how we line up for tonight’s semi-final second leg…
🏆 #UEL— Arsenal FC (@Arsenal) May 9, 2019