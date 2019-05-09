التشكيل - رودريجو وجاميرو يقودان فالنسيا.. والنني على مقاعد بدلاء أرسنال

الخميس، 09 مايو 2019 - 20:04

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

يجلس محمد النني لاعب مصر على مقاعد بدلاء أرسنال يوم الخميس في مباراة حاسمة للفريق أمام مضيفه فالنسيا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويقود الثنائي أليكساندر لاكازيت وبيير ايمريك أوباميانج هجوم الفريق الإنجليزي بينما الثنائي رودريجو مورينو وكيفن جاميرو يلعب في الخط الأمامي لفالنسيا.

وفاز أرسنال في ملعبه بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب لذلك يحتاج الفريق الإسباني للانتصار بفارق هدفين على الأقل ليتأهل للنهائي.

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فالنسيا أرسنال الدوري الأوروبي محمد النني

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