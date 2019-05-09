تجول داخل واندا متروبوليتانو ملعب نهائي دوري الأبطال

23 يوما يتبقون على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا، ومازال "واندا متروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد، يتحضر في عمل يجرى على قدم وساق من أجل استضافة الحدث الأوروبي الأهم في مجال الرياضة.

ليفربول يواجه توتنام في مواجهة إنجليزية إنجليزية على ذات الأذنين، وإسبانيا هي الحاضنة للموقعة في عاصمتها، وتحديدا على "واندا متروبوليتانو" معقل أتليتكو مدريد.

رابطة الدوري الإسباني "La Liga" اصطحبت FilGoal.com ضمن مواقع عالمية في جولة داخل الملعب، للوقوف على آخر استعدادات الملعب الجديد لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 المقرر في 1 يونيو المقبل.

نبذة سريعة

تم بناء ملعب "متروبوليتانو" جكزء من ملف إسبانيا لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى عام 1996 والذي خسرته إسبانيا في النهاية وذهب التنظيم إلى اليونان، وأفتتح الملعب عام 1994.

وفي عام 2004 أغلقت بلدية مدريد الملعب تجهيزه لملف استضافة إسبانيا لأوليمبياد 2016. لكن في 2013 انتقلت ملكية الملعب من بلدية مدريد إلى نادي أتليتكو مدريد، وكانت سعة الملعب وقتها 20 ألف متفرج فقط.

قرر أتليتكو مدريد الاستثمار في الملعب وتوسعته، ليتم افتتاحه مرة أخرى عام 2017 باسم "واندا متروبوليتانو" وبسعة جماهيرية تصل إلى 67,704 ألف متفرج.

يقول مشرف الجولة "مدرجات الملعب يمكنها تحمل 88 ألف مقعد، لكننا فضلنا أن يكون الملعب بسعة 67 ألف مقعد فقط لمزيد من الراحة لمشجعينا".

"متروبوليتانو: هو اسم أول ملعب في تاريخ أتليتكو مدريد وقت تأسيسه، قبل أن ينتقلوا مع الوقت إلى "فيثنتي كالديرون"، والآن مع انتقالهم إلى ملعب جديد، فضلوا العودة إلى اسم متروبوليتانو التاريخي، مع إضافة "واندا" الشركة الراعية للملعب للاسم طوال 10 سنوات مقبلة هي فترة التعاقد بين الطرفين.

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بمجرد الوصول إلى الملعب ستلحظ أن العمل مازال جاريا للبناء في الجزء الخارجي من الملعب.

يقول المشرف على الجولة "مازالت بعض الحدائق والمساحات المخصصة لسيارات الجماهير تحت الإنشاء، لكننا في 1 يونيو المقبل موعد نهائي دوري الأبطال سنكون قد انتهينا بالفعل من الملعب بنسبة 100%".

غرفة لمقابلة اللاعبين

بجانب المكان المخصص للمقابلات الإعلامية "Mixed Zone"، يوجد غرفة كبيرة مخصصة ليتقابل فيها اللاعبين مع الجماهير عقب المباريات.

يقول المشرف عنها "تلك الغرفة مخصصة للجمهور كي يقابل اللاعبين بعد إجراءهم للمقابلات التليفزيونية. ويكون الدخول لها بدعوات خاصة من اللاعبين أو بتذاكر إضافية للمشجعين.

قاعة مؤتمرات صحفية ضخمة

يحتوي ملعب "واندا متروبوليتانو" على قاعة مؤترات صحفية عملاقة. هي الأكبر في أوروبا والثانية من حيث السعة بعد قاعة مؤتمرات "ماراكانا" في البرازيل.

تتسع قاعة مؤتمرات "واندا متروبوليتانو" إلى 450 صحفي. يقول المشرف "لم تمتلئ القاعة بالصحفيين في أي مباراة حتى الآن، لكننا نتوقع أن يحدث ذلك يوم نهائي دوري أبطال أوروبا".

وبجانب قاعة المؤتمرات، توجد غرفة أخرى للصحفيين مزودة بإنترنت قوي لتسهيل عملهم.

مدرجات الصحفيين

يحتوي ملعب "واندا متروبوليتانو" على مدرجات تستطيع تحمل 115 صحفيا.

أمام كل مجموعة من المقاعد، شاشة لمشاهدة المباراة مباشرة.

وبجانب مدرجات الصحفيين، توجد أماكن مجهزة لـ800 جهة ناقلة للمباريات. سواء تليفزويون أو راديو.

وتوضح الصور هنا أن كل مقعد مخصص لإذاعة أو تليفزيون ما.

وعلى الجانبين، يوجد قاعتين مخصصتين للاستوديوهات التحليلية من الملعب.

ويوجد شاشتين عملاقتين إلكترونيتين لإذاعة المباريات مباشرة للمشجعين في المدرجات.

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غرفة تبديل الملابس

La Liga اصطحبت FilGoal.com أيضا داخل غرفة تبديل ملابس فريق أتليتكو مدريد.

الغرفة مجهزة لتواجد 26 لاعبا. لكل لاعب خزانته باسمه وصورته وملابسه الخاصة.

يوجد أيضا شاشتين في الغرفة لاستخدامها في شرح الخطط وما إلى ذلك.

أرضية الملعب

يقول المشرف بأن أرضية ملعب "واندا متروبوليتانو" من النجيل الطبيعي بالكامل، وليست خليطا من الطبيعي والصناعي مثل بعض ملاعب إسبانيا الأخرى.

أثناء خروجك من النفق إلى أرض الملعب يوجد شعار أتليتكو مدريد مرسوما على الأرض، ويقول المشرف مازحا "يحرص اللاعبون على عدم المرور على الشعار أبدا".

متجر ومتحف النادي

لم يبن أتليتكو مدريد متحفا خاصا بعد في واندا متروبوليتانو، لذلك وبدخولك إلى متجر النادي ستجد مجسما لكأس الدوري الأوروبي التي حصلوا عليها في الموسم الماضي.

يوجد متجر أتليتكو مدريد وراء مدرجات ملعب "متروبوليتانو" ويتكون من طابقين كبيرين، ويوجد بهما كل منتجات النادي بشعاره الخاص بكل تأكيد.