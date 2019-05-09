نهائيات دوري الأبطال بين فريقين من نفس الدولة.. تعرف على القائمة

الخميس، 09 مايو 2019 - 00:24

كتب : محمد يسري

احتفال توتنام بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال توتنام الذين ذبحوا فتية أياكس.

فتية، عوقبوا على استهتارهم بضيفهم الإنجليزي وانتهى حلمهم بعدما كان حقيقة لأيام، حتى اغتاله لوكاس مورا في اللحظة الأخيرة.

فتية أياكس، صالوا، وجالوا، حرقوا الأخضر واليابس، أخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط، فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام بنتيجة 3-2 يوم الأربعاء ليتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

توتنام يواجه ليفربول في النهائي، ولكنه ليس النهائي الأول بين فريقين من نفس الدولة.. تعرف على القائمة.

أياكس توتنام

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