شاكيري بعد العودة التاريخية: الإيمان يجعل كل شيء ممكنا

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 20:52

كتب : FilGoal

شاكيري - ليفربول - مانشستر يونايتد

كان الإيمان بالقدرة على العودة هو سر تألق ليفربول وتحقيقه للمستحيل أمام برشلونة يوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والذي عاشه عن كثب السويسري جيردان شاكيري أحد نجوم الفريق الإنجليزي في مباراة تاريخية.

وقال شاكيري بعد المباراة:"أعلم ماهية الشعور حين تفوز بلقب مثل هذا. إنه الأكبر في أوروبا، الكل يشاهدك. الكل يريد الكأس. أريد الفوز بها ثانية".

وأضاف شاكيري الذي فاز باللقب في 2013 مع بايرن ميونيخ "يصعب تفسير ما حدث في المباراة. لا يصدق! أداء لا يصدق، أجواء لا تصدق. علمنا أن الكل كتب أننا خرجنا بعد نتيجة مباراة الذهاب. كان أداء رائعا. إذا آمنت، آمنت في حياتك، أي شيء وكل شيء قد يحدث. الجمهور دفعنا للنهاية، لم يجعلنا نقف عند مرحلة ما".

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وأردف "الكل كان مصدوما، لا يصدق ما حدث. كنا نحتفل، البعض كان يبكي. أنا؟ لا! فقط سعيد، سعيد لأني ساعدت في ذلك الأمر. حققنا أمرا استثنائيا".

بعد السقوط بنتيجة 3-صفر في ملعب كامب نو كان أبرز المتفائلين من مشجعي ليفربول يشك في قدرة الفريق على قلب الطاولة في مباراة الإياب.

لكن رفاق محمد صلاح، الذي منعته الإصابة من المشاركة في مباراة تاريخية، سجلوا 4 أهداف ليعبروا إلى نهائي البطولة.

ليفربول شاكيري دوري أبطال أوروبا

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