تقرير: ميسي بكى بشدة بعد الخسارة المدوية وتشاجر مع مشجعين في المطار

كان وقع الريمونتادا قاسيا جدا على نجم برشلونة الذي فجأة وجد حلمه يتبخر بمعانقة الكأس القارية للمرة الخامسة والتي كانت قريبة جدا لولا إصرار ليفربول على اقتناصها.

وكتبت صحيفة جارديان الإنجليزية إن ليونيل ميسي بكى بشدة في غرفة ملابس برشلونة عقب الدرس القاسي الذي تلقاه الفريق على يد ليفربول بالخسارة بنتيجة 4-صفر والخروج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقالت جارديان نقلا عن تقارير إسبانية إن ميسي جادل بحدة مشجعين لنادي برشلونة وهو في المطار يستعد لاستقلال طائرة للعودة إلى برشلونة.

وأبدع ميسي في مباراة الذهاب وسجل هدفين في انتصار ثمين لبرشلونة بنتيجة 3-صفر لكنه ورفاقه انهاروا في ملعب أنفيلد رود يوم الأربعاء وخسروا بالأربعة ليودعوا البطولة.

وتوج برشلونة بالدوري الإسباني وأمامه فرصة للفوز بكأس ملك إسبانيا حين يواجه فالنسيا في المباراة النهائية.