اسكواش - دجلة يشارك بثنائي في بطولة مانشستر المفتوحة للسيدات

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 15:48

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

تستعد نوران جوهر وميار هاني لاعبات وادي دجلة للاسكواش للمشاركة في بطولة مانشستر المفتوحة.

وتقام بطولة مانشستر المقدر مجموع جوائزها قيمة 76 ألف دولار في الفترة من 9 إلى 13 مايو.

ودعم وادي دجلة الثنائي المشارك من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترفع من ترتيبهم بالتصنيف العالمي.

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وتلعب ميار هاني غدا الخميس أولى مبارياتها في الدور الأول أمام الفرنسية كولين أومارد.

أما نوران جوهر فتأهلت مباشرة للدور الثاني وتنتظر الفائزة من مواجهة النيوزلاندية أماندا ميرفي والإنجليزية إيميلي ويتلوك.

وكانت نوران جوهر قد حققت وصافة بطولة الجونة الأخيرة بعد الخسارة أمام رنيم الوليلي.

ويغيب عن منافسات مانشستر الثنائي رنيم الوليلي ونور الشربيني المصنفتين الأولى والثانية على العالم من أجل الاستعداد لبطولة بريطانيا المفتوحة المقرر إقامتها هذا الشهر في مدينة هال.

وتشارك في بطولة مانشستر أيضا نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا.

وادي دجلة اسكواش نوران جوهر

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