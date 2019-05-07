ليلة_الأبطال بالفيديو - المستحيل ليس ليفربولي.. أوريجي يسجل الرابع في برشلونة

أشعل ديفوك أوريجي أجواء ملعب أنفيلد وسجل هدف ليفربول الرابع في مرمى برشلونة ليكمل عودة فريقه التي كانت مستحيلة قبل انطلاق المباراة.

ليفربول الذي خسر بثلاثية دون رد أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، نجح حتى الآن في العودة أمام الفريق الإسباني وسجل 4 أهداف في شباك مارك أندري تير شتيجن.

هدف مبكر في الدقيقة 7 بقدم أوريجي ثم هدفين للبديل الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقتين 54 و56.

لتأتي الدقيقة 79 بالصاعقة على برشلونة والهدف الرابع لليفربول الذي سجله أيضا المهاجم البلجيكي أوريجي.

وحصل ليفربول على ركلة ركنية من ناحية اليمين وأثناء استعداد لاعبي برشلونة للوقوف لاستقبال الركينة نفذها الظهير الأيمن أرنولد بسرعة وبطريقة خادعة لتصل إلى أوريجي الذي وضعها في الشباك وسط ذهول مدافعي وحارس برشلونة.

لتشتعل الأجواء وتنفجر مدرجات ملعب أنفيلد قبل 10 دقائق من نهاية المباراة بعدما نجح ليفربول في تسجيل 4 أهداف في شباك برشلونة والاقتراب من التأهل لنهائي دوري الأبطال.