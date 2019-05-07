بالفيديو –القمة تشتعل.. ليفربول يدمر برشلونة بهدفين في دقيقتين

تسبب لويس سواريز مهاجم برشلونة في إصابة أندرو روبرتسرون لاعب ليفربول وخروجه بين شوطي مباراة الفريقين.

ودخل جورجينيو فينالدوم للمباراة قبل بداية الشوط الثاني عقب إصابة روبرتسون ولكن التبديل الاضطراري كان رائعا جدا للمدرب يورجن كلوب.

ليفربول سجل هدفين متتاليين عن طريق اللاعب الهولندي ليدرك التعادل في مجموع المباراتين مع برشلونة ويشعل القمة بينهما.

ويستضيف ليفربول منافسه برشلونة في ملعب أنفيلد اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا بثلاثية دون رد.

وفي الدقيقة 54 مرر أرنولد عرضية زاحفة من الناحية اليمنى سددها فينالدوم بيمناه بقوة لترتطم الكرة بيد حارس برشلونة تير شتيجن وتسكن مرماه.

وعقب دقيقتين فقط أرسل شيردان شاكيري عرضية رائعة حولها فينالدوم برأسية قوية في الشباك.

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