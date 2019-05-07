مورينيو: ميسي عبقري كنت محظوظا لمتابعته عن قرب.. هذا سبب تألقه مع مرور الوقت

انهال جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد السابق بالمديح على ليونيل ميسي قائد برشلونة واصفا إياه بالعبقري.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وتحدث مورينيو لشبكة "بي إن سبورتس" قبل انطلاق لقاء ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: "ميسي لاعب رائع".

وواصل "من خلال ما رأيته خلال مسيرته وانتقاله من مرحلة إلى أخرى واعتماده على جودته الكروية وكيف يمكنه أن يقدم أفضل شيء دائما لصالح الفريق فهذا كان رائعا".

وتابع المدرب الملقب بالاستثنائي "كنت محظوظا كمدرب لمتابعته عن قرب حينما واجهته عندما كنت مدربا لبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد".

وواصل "ميسي مر بنسق تصاعدي وكان دائما يحسن من نفسه وكلمة عبقري تلخص مسيرته".

وأتم "لا أعرف أي شيء عن حياة ميسي الشخصية اليومية وكيف ينظمها لكن لا يوجد حوله أي إشاعات ولا نسمع الكثير عنه ما يجعله يركز دائما على مسيرته".

اقرأ أيضا

المجد في انتظارك يا صلاح.. الفرعون مرشح لجائزة لاعب الموسم وتحقيق ما لم يفعله سوى رونالدو

مصدر بجهاز الزمالك لـ في الجول: نريد المعاملة بالمثل.. أجلوا لنا مباراة واحدة

عامر حسين: الزمالك يخوض 3 مباريات بالدوري قبل نهائي الكونفدرالية

الجزء الثاني من حوار صلاح مع بليتشر ريبورت: عما قد يفعله في شعره.. و"لا أحتاج للرد عليهم"

الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي على طرد حارسه أمام النجم

حكايات في رمضان - ماركو فان باستن.. بجعة أوترخت