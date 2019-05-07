انتهت #ليلة _الأبطال - ليفربول (4) برشلونة (0) إلى نهائي الأبطال.. العودة شبه المستحيلة تتحقق

مهمة شبه مستحيلة يتعين على ليفربول خوضها أمام برشلونة على ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب انتهت بانتصار البلاوجرانا بثلاثية نظيفة، وليفربول يتعين عليه العودة في ظل غياب أبرز ثنائي في هجومه: محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة.. ليفربول يحقق العودة شبه المستحيلة وينتصر على برشلونة ليصل إلى نهائي الأبطال

ق79: أووووريجي يسجل الرابع في عودة تاريخية لليفربول

ق56: ما يحدث جنوووون فينالدوم يعود ويسجل الثالث من جديد.

ق54: فينالدووووووم يسجل الثااااني.

ق50: تير شتيجن أكثر من رائع ويتصدى لضربة ركنية وأليسون يرد ويتصدى لتسديدة قوية من سواريز.

بداية الشوط الثاني بدخول فينالدوم وخروج أندي روبيرتسون للإصابة

نهاية الشوط الأول

ق49: تهديد خطير لبرشلونة ولكن أليسون يتألق أمام ألبا

ق48: تسديدة خطيرة من ميسي لكن إلى جوار القائم الأيسر.

ق23: صاروخية قوية من روبيرتسون وتير شتيجن حارس برشلونة يبعدها.

ق17: انتفاضة من برشلونة وكوتينيو يسدد كرة قوية ينقذها أليسون ببراعة.

ق14: أليسون يتصدى لتسديدة قوية من ميسي.

ق7: جوووول ليفربول يتقدم مبكرا ليشعل اللقاء.

انطلاق اللقاء.