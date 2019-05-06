فان دايك يغيب عن مران ليفربول الأخير قبل لقاء برشلونة

الإثنين، 06 مايو 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

غاب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن المشاركة في مران فريقه الأخير الذي أقيم اليوم الاثنين استعدادا للقاء برشلونة.

وأفاد متحدث رسمي باسم ليفربول بأن المران شهد غياب فان دايك وأليكس أوكسلايد تشامبرلين وآدم لالانا.

وأوضح المتحدث الرسمي للحُمر أن تشامبرلين عانى من إصابة أثناء الإحماء قبل لقاء نيوكاسل الأخير ما جعله لا يستطيع المشاركة في اللقاء وبالتالي الغياب عن المران.

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أما لالانا فهو يعاني من إصابة منذ فترة ولن يستطيع المشاركة في لقاء برشلونة.

فيما لم يشر المتحدث الرسمي لليفربول إلى سبب عدم مشاركة المدافع الهولندي في المران.

واكتفى الثلاثي بأداء بعض التدريبات الفردية في ميلوول مركز تدريبات ليفربول.

ويستضيف ليفربول منافسه برشلونة غدا الثلاثاء في ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الهزيمة ذهابا بثلاثية دون رد.

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