لاعب ليفربول السابق: سواريز كان كالفأر أمام ليفربول.. على لاعبينا التسبب في طرده

الإثنين، 06 مايو 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

لويس سواريز - برشلونة

هاجم جون ألدريدج لاعب ليفربول السابق لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي بسبب ما بدر منه في لقاء الفريقين الأسبوع الماضي.

وتحدث ألدريدج للنسخة الأيرلندية من صحيفة "إندبندنت" قائلا: "سواريز كان كالفأر في المباراة التي جمعت برشلونة بليفربول".

وواصل "ليس لدي أي مشكلة في تسجيله هدفا والاحتفال به فهو ليس مجبرا على التظاهر بعدم السعادة لتسجيله هدفا هاما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

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واستدرك ألدريدج "ما لم يكن مقبولا هو طريقة تعامله مع لاعبي ليفربول ومحاولته أن يجعلهم يحصلون على إنذارات في كل فرصة".

وتابع "كان سواريز هو ما اعتاد الناس إخبارنا به عندما كنا في ليفربول نحاول الدفاع عنه".

وواصل "نعرف أن سواريز سيفعل أي شيء لتسجيل الأهداف ولكن يجب أن تتحلى ببعض الاحترام لمن أحسنوا إليك في الماضي ولكن سواريز ألقى بكل ذلك ولم يعطه أي اهتمام".

وخسر ليفربول من برشلونة بثلاثية دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو وسيلتقي الفريقان غدا الثلاثاء في لقاء الإياب.

وواصل ألدريدج "إن كنت في غرفة خلع ملابس ليفربول سأضع خطة لطرد سواريز فنحن نعرف إنه قد يتخطى الحدود إن تم استفزازه لذا علينا اللعب أمامه بطريقته ولنرى كيف سيحصل على استقبال من جماهير ليفربول".

وأتم "هذه ربما ستكون أفضل فرصة لليفربول للعودة في النتيجة لأنه مع التأخر بثلاثية فيبدو الأمر صعبا على فريق المدرب يورجن كلوب".

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