مؤتمر #ليلة_الأبطال – فالفيردي: ما حدث مع صلاح وديمبلي متشابه.. وجودهما كان سيصبح رائعا

الإثنين، 06 مايو 2019 - 19:18

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة - الصورة من أس

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إن وجود نجم ليفربول محمد صلاح، وجناح فريقه عثمان ديمبلي في مواجهة إياب نصف نهائي دوري الأبطال كان سيصبح أمرا رائعا، إلا أنهما سيغيبا بسبب الإصابة.

وتحدث فالفيردي عن المباراة، التي فاز بجولتها الأولى 3-0: "نتيجة الذهاب لا تغير شيئا، علينا اعتبار أنها لم تحدث ونخرج للفوز في آنفيلد".

وأضاف: "كل فريق له أسلوب وكلانا نعتمد بشكل كبير على الضغط، علينا أن نهاجم ونفوز".

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وشدد "حدث لنا أمر غير متوقع وهو إصابة ديمبلي، وهو نفس ما حدث مع صلاح بالنسبة لهم. لكن كل اللاعبين في تلك المباريات يكونوا في حالة رائعة ومتحفزين للغاية".

وأكمل "كان سيكون من الرائع وجود صلاح وديمبلي وفيرمينو في المباراة، كل مدرب سيتعامل مع خسائره. أنا أقدر ديمبلي وأقدر ما كان سيفعله لنا في المساحات".

وأكد "هناك مرميين و22 لاعبا، كل الأمور ممكنة. ما حدث في روما العام الماضي سيظل في الحسبان وسنستفيد من الخبرات التي حصلنا عليها حينها، والكل رأى ما حدث ضد باريس سان جيرمان قبل عامين (مباراة الريمونتادا الشهيرة)".

وأتم "سنلعب بنفس الطريقة، التفكير في الثلاثية غير مطروح الآن ولكننا سنلعب بنفس الطريقة، بالتأكيد يورجن كلوب يفكر في الثنائية أيضا بنفس الطريقة".

اختر تشكيل برشلونة الأمثل للمباراة

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