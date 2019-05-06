كلوب: لا يمكننا تسجيل 3 أهداف في أول 5 دقائق أمام برشلونة

يعلم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مدى صعوبة هز شباك برشلونة في مواجهة الفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب محمد صلاح بسبب إصابة في الرأس وكذلك روبرتو فيرمينو بسبب العضلة الضامة، ليزيد من متاعب الريدز قبل لقاء الحسم الثلاثاء.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي عن التغييرات التي سيجريها بعد تأكيد غياب الثلاثي نابي كيتا، صلاح وفيرمينو "كمشجع أود القول إنني أريد إنهاء الأمور، كمدرب عليك تقبل الأيام التي تمر بها كهذا، فرصة جيمس ميلنر الكبيرة في مباراة الذهاب كانت الأبرز ولم يسجل منها، إذا كانت لديك فرصة أمام برشلونة خاصةً عليك استخدامها بشكل أفضل، سيكون من الجيد إذا لعبنا بنفس الطريقة يوم الثلاثاء".

وردا على الفارق بين برشلونة 4-3-3 و4-4-2 خططيا "الأمر مختلف لسببين، ليونيل ميسي يلعب في العمق بين الخطوط ونحن كنا نسعى من أجل التعادل، كنا نريد تسجيل هدف أو أثنين، ثم جاء ليونيل ليضعهم في ذلك الموقف".

وواصل "بسبب موقفنا الأمر معقد إذا لعبنا من أجل النتيجة سنفقد التركيز على الجانب الآخر، عندما تخاطر أمام برشلونة يعاقبوك لابد أن تكون قوي طيلة أحداث المباراة، بعد 3-0 في الذهاب كانت لهم بعض اللحظات لكن قبلها كان الأمر يسير على ما يرام".

وهل يضع كلوب خطة للفوز بـ5 أهداف "إذا سجلوا هدفا سنحتاج خمسة أهداف وإذا سجلوا هدفين ماذا سنحتاج للتسجيل؟، هذا ما أحاول قوله إذا أردت الفوز عليك احترام الخطوات، لا يمكننا تسجيل 3 أهداف في أول 5 دقائق، وإذا سجلنا 5 أهداف ربما لن نفوز، علينا أن نكون مستعدين للعب 95 دقيقة وأكثر، إذا لم نستقبل أهدافا سيكون الأمر جيدا للدفاع وسنحتاج التسجيل لذلك علينا أن نكون جيدين في الخلف".

وأتم: "هناك أمل نحن لا نستسلم، 2 من أفضل مهاجمي العالم غير موجودين الثلاثاء وعلينا تسجيل 4 أهداف طيلة 90 دقيقة، هذا لا يجعل الأمور سهلة لدينا 11 لاعبا في الملعب وسنحاول، نريد الاحتفال بمشوارنا بدوري الأبطال هذا الموسم".

ويحتاج ليفربول للفوز بفارق 4 أهداف من أجل خطف بطاقة العبور للنهائي بعدما خسر ذهابا بثلاثية دون رد على ملعب كامب نو.

ولكن هل يحدث هذا بعدما أكد كلوب أن صلاح وفيرمينو لن يشاركا ضد برشلونة.

فقد أوضح أن "صلاح يشعر إنه بخير ويريد المشاركة بشدة لكنه مصاب بارتجاج لذا لن يُسمح له باللعب، لا نستطيع أن نفعل ذلك".

وشدد المدرب الألماني على أن صلاح سيكون جاهزا لملاقاة وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

الفرعون المصري اصطدم بـ مارتن دوبرافكا حارس نيوكاسل، مما أفقده الوعي للحظات واستدعى تدخل الجهاز الطبي، قبل أن يخرج محمولا على محفة.

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لاحقا طمأن يورجن كلوب مدرب الفريق الجماهير على حالة لاعبه، وذكر أنه شاهد بقية المباراة ولم تستدع حالته الذهاب إلى المستشفى.

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