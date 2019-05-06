بوكا جونيورز يتأهل لربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني ونهائي السوبر كلاسيكو يقترب

الإثنين، 06 مايو 2019 - 13:08

كتب : إسلام أحمد

كارلوس تيفيز - بوكا جونيورز

حجز بوكا جونيورز مقعده في ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني بالفوز على جودي كروز بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين.

نجح بوكا جونيورز في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الإياب على ملعب لا بومبونيرا بعد الفوز ذهابا خارج القواعد بهدفين مقابل هدف.

وتوقف اللقاء بعد مرور 35 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي أثرت على حركة الكرة بأرضية الملعب.

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وتقدم بوكا جونيورز عن طريق رامون أبيلا بهدف في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وعزز اللاعب ذاته النتيجة بهدف في الدقيقة 56.

وقلص بيريتو النتيحة لصالح الضيوف قبل 9 دقائق من نهاية اللقاء، ليرد عليه البديل ماورو زراتي ويسجل هدف الأصفر والأزرق الثالث في الدقيقة 88 من ركلة ثابتة.

وينتظر بوكا جونيورز الفائز من مواجهة فيليز سارسفيلد أمام لانوس للقاءه في 11 و14 مايو المقبل.

وكان ريفر بليت قد تأهل مسبقا إلى ربع النهائي بعدما سحق ألدوسيفي بسداسية نظيفة في الإياب، ويلاقي أتليتكو توكومان في ربع النهائي.

حال نجح الفريقين في الوصول بعيدا سنكون على موعد لنهائي "سوبر كلاسيكو" جديد بينهما للمرة الثالثة في عامين بعد كأس السوبر ونهائي كوبا ليبرتادوريس.

بوكا جونيورز تيفيز

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