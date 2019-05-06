"كنت قريبا من الموت".. مارادونا يفشل في قيادة دورداوس للتأهل للدوري المكسيكي

فشل المدير الفني الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في قيادة فريقه دورداوس دي سينالوا إلى الوصول لملحق التأهل للدوري المكسيكي الدرجة الأولى.

وخسر مارادونا في نهائي ملحق مرحلة كلاوسورا 2019 للدرجة الثانية المكسيكية أمام أتليتكو سان لويس بهدف نظيف إيابا بعدما تعادل ذهابا بهدف لكل فريق.

وسقط دورداوس في فخ الهزيمة بفضل هدف الإسباني أوناي بلباو في الدقيقة 103 من الشوط الإضافي الأول، لا يتم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض.

وتعرض لاعب من كل فريق للطرد في الشوط الثاني الإضافي لتنتهى المباراة بنفس النتيجة، ويضمن أتليتكو سان لويس مقعده في الموسم المقبل من الدوري المكسيكي.

وصرح مدرب المنتخب الأرجنتيني السابق عقب نهاية اللقاء بعد انتهاء حظوظ فريقه في الصعود "كنت قريبا من الموت لكنني بخير، أنا حزين من أجل اللاعبين".

وكسرت هزيمة دورداوس أمس سلسلة اللاهزيمة لتتوقف عند 14 مباراة.

¡Seguiremos luchando #ConElPezHastaElFinal para volver al lugar que le pertenece a la #FamiliaDorada! 💛 ¡Muchas gracias por todo su apoyo! 👏🏻 pic.twitter.com/HKzDbanK8X — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) May 6, 2019

ودخل دورداوس النهائي وعينه على الفوز باللقب، بعدما خسر ملحق أبرتورا 2018 أمام الفريق ذاته، من أجل التتويج بلقب المرحلة ومن ثم خوض ملحق مؤهل للدوري يجمع بطل المرحلتين بلقاء سان لويس مرة أخرى.

لكن خسارة دورادوس بقيادة مارادونا أمام سان لويس في نهائي المرحلتين، أبرتورا 2018 وكلاوسورا 2019، ضمّنت مقعدا رسميا لسان لويس في الدوري المكسيكي الموسم المقبل.

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