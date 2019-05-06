كرة يد - في إنجاز تاريخي.. مروة عيد "الأكثر تسجيلا" تقود نيس إلى نهائي الدوري الفرنسي

نجحت المحترفة المصرية مروة عيد قائدة فريق نيس لسيدات كرة اليد لقيادة فريقها إلى نهائي الدوري الفرنسي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتغلب فريق نيس على بريست بريتاني وصيف النسخة الماضية بنتيجة 27-23 في مباراة الإياب وكان الذهاب قد انتهى بفوز بريست بنتيجة 27-26.

وكانت مروة عيد الأكثر تسجيلا للأهداف في المباراة بستة أهداف خلال مشاركتها لمدة 38 دقيقة.

ويلعب نيس أمام فريق ميتز حامل لقب البطولة أخر ثلاث مرات والأكثر تتويجا بالدوري الفرنسي 22 مرة.

ويقام الدوري الفرنسي لسيدات كرة اليد بمشاركة 12 فريقا، وبعد 22 جولة يتأهل أول 4 فرق إلى مرحلة التصفيات على لقب الدوري.

ويلاقي الأول صاحب المركز الرابع، بينما يلعب الثاني أمام الثالث والمتأهل من كل مباراة يصل إلى النهائي.

وضمن فريق نيس المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في إنجاز تاريخي للنادي.

وكانت أبرز إنجازات النادي تحقيق وصافة كأس فرنسا عام 2016.

وسجلت مروة عيد هذا الموسم 85 هدفا مع نيس من 15 مباراة فقط إذ غابت اللاعبة المصرية عن فريقها في أكثر من مباراة بسبب إصابة في الذراع.

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