تقرير: "بروتوكول إصابات الرأس" يبعد صلاح عن مواجهة برشلونة.. والفرعون متأثر

زعم برونو أليماني صحفي إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح سيغيب عن مباراة فريقه ليفربول أمام برشلونة.

ليفربول يستقبل برشلونة مساء الثلاثاء على ملعب أنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة ذهابا 0-3.

واضطر صلاح لمغادرة مباراة الريدز أمام نيوكاسل يونايتد مساء السبت بعد تعرضه لإصابة في الرأس، قبل أن يزعم أليماني نية ليفربول إبعاده عن المواجهة المصيرية أمام برشلونة.

الصحفي الإسباني قال إنه تلقى المعلومة من مصادره الخاصة داخل ليفربول، إذ ينص البروتوكول الطبي على إراحة اللاعبين الذين يتعرضون لإصابات في الرأس لمدة 10 أيام.

ليفربول ينوي عدم المجازفة بـ صلاح أمام برشلونة وفقا لـ أليماني، رغم عدم جاهزية روبيرتو فيرمينو زميله في خط الهجوم الذي يعاني من إصابة بدوره.

وكشف أليماني أن صلاح يشعر أنه جاهز ومتأثر بقرار ناديه، لكن الطبيب لم يعطه الموافقة حتى اللحظة.

صلاح أثار الذعر في الدقائق الأخيرة من مباراة نيوكاسل، مواجهة فاز بها ليفربول بصعوبة 3-2، وسجّل خلالها صلاح هدف فريقه الثاني.

الفرعون المصري اصطدم بـ مارتن دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل، مما أفقده الوعي للحظات واستدعى تدخل الجهاز الطبي، قبل أن يخرج محمولا على محفة.

لاحقا طمأن يورجن كلوب مدرب الفريق الجماهير على حالة لاعبه، وذكر أنه شاهد بقية المباراة ولم تستدع حالته الذهاب إلى المستشفى.

اقرأ أيضا:

ماذا نقول لـ النجم الساحلي؟ ليس اليوم.. الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

الزمالك: هل تتذكرون من قالوا بأننا "حصالة المجموعة".. نحن في النهائي

هيثم فاروق: فخور باللاعبين وأولهم عبد الله جمعة.. والطرابلسي: إنجاز تاريخي

مؤتمر لاسارتي: نعمل على علاج إهدار أزارو ولاعبي الأهلي للفرص.. لقب الدوري هدفنا

رمضان يسطع.. الأهلي يُلون النجوم بالأحمر ويتصدر الدوري المصري