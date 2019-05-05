حوار في الجول - السحرتي: الاستقرار سر تتويج الزمالك.. حققنا الدوري الأقوى في تاريخ مصر

الأحد، 05 مايو 2019 - 16:41

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

أعرب هيثم السحرتي لاعب سلة الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر المصري الذي يراه الأقوى في تاريخ مصر.

وحقق الزمالك لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2007 بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 3-2 في مجموع لقاءات النهائي.

وقال السحرتي في تصريحات لـ FilGoal.com عن التتويج: "حققنا اللقب بعد غياب 12 عاما، بسبب وجود استقرار هذا العام عن المواسم السابقة".

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وشدد "من الأشياء الهامة أن أبناء النادي هم من يحققون الألقاب وهذا ما لم يكن متواجدا وكان الاستعانة بلاعبين من الخارج مع احترامي لهم، لكن لا يكون الأمر محفزا لهم مثل أبناء النادي".

وبالحديث عن المسابقة قال السحرتي: "هذا أصعب دوري في تاريخ كرة السلة المصرية على الإطلاق".

وأضاف "المنافسة كانت شرسة للغاية من خلال أكثر من فريق متقاربين في المستوى مثل الجزيرة والأهلي وسبورتنج والجيش".

وعن طموحات الفريق المقبلة أوضح السحرتي "هدفنا ثابت بالتأكيد وهو التتويج بكل البطولات الممكنة".

وبالحديث عن المشاركة الإفريقية أوضح "لا نعلم حتى الآن الموقف من البطولة القارية، لأن اتحاد كرة السلة نفسه ليس لديه معلومات عن نظامها أو الأمور الخاصة بها وسيتضح كل شيء في الفترة المقبلة".

وأتم السحرتي حديثه قائلا "تدعيمنا من أبناء النادي في مختلف الرياضات كان قويا ودائما ما يحدث الفارق، وجدنا نجوم كرة القدم واليد والسلة والألعاب الأخرى".

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