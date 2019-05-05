كرة سلة - عضو مجلس الاتحاد المصري يطلب دعم وزير الرياضة من أجل المدرب الأجنبي

الأحد، 05 مايو 2019 - 12:06

كتب : FilGoal

الصورة من EBBFED - منتخب مصر

طالب عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة دعم أشرف صبحي وزير الرياضة في ملف المدرب الأجنبي.

ويسعى الاتحاد المصري في التعاقد مع مدرب إسباني للمنتخب الأول من أجل الاستعداد للفترة المقبلة.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "بحثنا عدد من ملفات المدربين واستقرينا على الإسباني ألفريد جولبي لتدريب المنتخب، وتعاقدنا معه بالفعل".

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وأضاف "أرسلنا لوزارة الشباب والرياضة خطابا بالمدرب واجتمعنا بالوزير وأكد أن سيدعمنا ولكننا حتى الآن لم نتلق سوى موافقة مبدئية فقط".

وأتم مصيلحي تصريحاته قائلا: "أوجه رسالة إلى وزير الرياضة بالنظر إلى مستوى الدوري هذا الموسم، نحتاج دعمك في ملف المدرب استعدادا لبطولات إفريقيا وتصفيات كأس العالم".

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري المصري أمس السبت بعد الفوز على الجزيرة.

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