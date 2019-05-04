بالفيديو - عمرو طارق وإبراهيموفيتش يسجلان في عودة رائعة لنيويورك أمام جالاكسي

السبت، 04 مايو 2019 - 22:06

كتب : FilGoal

عمرو طارق

سجل المصري عمرو طارق لأول مرة مع نيويورك ريد بولز يوم السبت في مباراة مثيرة فاز بها بنتيجة 3-2 على لوس أنجيلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي.

وتقدم لاعب الجونة وإنبي السابق لناديه في الدقيقة 15 قبل أن يرد جالاكسي بهدفين سجلهما كارلوس أنتونا وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 39 و43 لكن في الشوط الثاني قلب المضيف النتيجة لصالحه بهدفين في الدقيقتين 59 و67.

وخرج عمرو من الملعب في الدقيقة 64.

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وشارك عمرو، الذي انتقل في ديسمبر الماضي من أورلاندو سيتي الأمريكي إلى نيويورك ريد بولز، في 5 مباريات بالدوري وسجل هدفا بقميص الأخير.

وارتقى نيويورك للمركز الثامن في ترتيب المجموعة الشرقية بالدوري بينما ظل جالاكسي ثانيا في ترتيب المجموعة الغربية.

وفي الدوري الأمريكي يلعب كل فريق مرتين مع الأندية المنتمية لنفس مجموعته ومرة مع الأندية المنتمية للمجموعة الأخرى.

عمرو طارق إبراهيموفيتش

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