بوكا جونيورز بطلا لكأس السوبر الأرجنتيني لأول مرة

نجح بوكا جونيورز في حصد لقب كأس السوبر الأرجنتيني لأول مرة في تاريخه بالفوز على روزاريو سنترال بركلات الترجيح.

بوكا جونيورز خاض المباراة بصفته حامل لقب الدوري 2017-18، ليواجه روزاريو سنترال بطل الكأس 2018.

انتهى اللقاء بالتعادل السلبي في وقته الأصلي، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأصفر والأزرق بنتيجة 6-5.

وأصبح بوكا جونيورز البطل السابع في تاريخ المسابقة بعدما خسر 3 نهائيات سابقة كأكثر فريق يفشل في تحقيق البطولة.

وفشل بوكا جونيورز في الفوز باللقب أعوام 2012، 2015، و2017 التي جاءت أمام ريفر بليت في ثاني نهائي يجمع طرفا "سوبر كلاسيكو" الأرجنتين.

لينضم بوكا إلى ريفر بليت وأرسنال ساراندي وفيليز سارسفيلد وهوراكان وسان لورينزو ولانوس الفائزين باللقب.

ورفع المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز اللقب الحادي والعشرين في مسيرته مع جميع الفرق التي ارتدى قمصانها، والسادس مع بوكا جونيورز.

وارتفعت عدد ألقاب بوكا جونيورز إلى 68 بطولة حققها الفريق ليتربع على عرش أكثر الأندية الأرجنتينية تتويجا بالألقاب بفارق 4 عن ريفر بليت غريمه التقليدي.