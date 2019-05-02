انتهت في الدوري - إنبي (2) بتروجت (1).. انتصار قاتل

يستضيف ملعب بتروسبورت مواجهة قوية بين إنبي وبتروجت في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

صدام يسعى فيه كلا الفريقين لمواصلة النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة والتقدم في جدول الترتيب المحتدم في صراع الهبوط.

إنبي لم يتعرض لأي خسارة في آخر 5 مباريات تحت قيادة علي ماهر، وحقق الفوز في مناسبتين منهم، بينما يقدم الفريق البترولي الآخر انطلاقة قوية بثلاث انتصارات متتالية تحت قيادة مدربهم محمد عودة.

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ق93: رامي صبري يفعلها في الوقت القاتل ويسجل هدف مشابه لهدفه الأول.

ق86: القائم

ق82: ركلة حرة مباشرة نفذها أحمد رفعت لكن مرت إلى جوار القائم بعدة سنتيمترات.

ق79: محمود قاعود يهدر فرصة التقدم لإنبي من عرضية من الجبهة اليمنى سددها مباشرة بوجه القدم لكن إلى جوار القائم.

ق70: ركلة جزاااء لبتروجت، انبرى لها شكري نجيب ليسكنها الشباك.

ق61: جووول أول لإنبي من رأسية رامي صبري إثر ركلة ركنية.

ق46: التهديد سريعا من بتروجت بعد تسديدة قوية لأحمد عفيفي من خارج منطقة الجزاء لكن حارس إنبي عبد العزيز البلعوطي يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 تسديدة قوية من شكري نجيب ولكن حارس إنبي يتصدى.

ق23: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي بتروجت بعد لمس الكرة يد مدافع إنبي.

ق19: إنبي يهدر أخطر فرص اللقاء بعدما سدد محمود قاعود من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم بغرابة شديدة.

انطلاق اللقاء