بوكا جونيورز وحلم كسر لعنة كأس السوبر الأرجنتيني‎

يدخل بوكا جونيورز بطل الدوري الأرجنتيني مواجهة كأس السوبر والتي تجمعه مع روزرايو سنترال بطل الكأس، وعينه على كسر أكثر من رقم سلبي للفوز بلقب بطولة جديدة لم تدخل خزائنه بعد.

يستضيف "ستاديو مالفيناس أرجنتيناس" كأس السوبر الأرجنتيني للموسم الثاني على التوالي في النسخة السابعة من المسابقة، والذي يقام في الثانية فجر الجمعة.

البطولة تعد من أجدد البطولات المحلية في الأرجنتين، والتي أقيمت لأول مرة في 2012 وشهدت مشاركة بوكا جونيورز بنسختها الأولى، والفريق الأكثر ظهورا في المسابقة.

وتعاند البطولة بوكا جونيورز بشكل كبير والذي فشل في الفوز بها 3 مرات سابقا في نسخ 2012، 2015، 2017.

النسخة الأخيرة كانت الأشهر في تاريخ السوبر الأرجنتيني، والتي شهدت سوبر كلاسيكو ومواجهة بوكا جونيورز وريفر بليت، فاز ريفر بنتيجة 2-0 في النهائي الثاني الذي يجمع طرفا السوبر كلاسيكو قبل نهائي القرن العام الماضي بكوبا ليبرتادوريس.

النسخة السابعة ستشهد بطلا جديدا، روزاريو سنترال الذي يشارك لأول مرة، بينما بوكا جونيورز الذي يسعى لإنهاء فشله في 3 نسخ سابقة.

أرسنال ساراندي، فيليز سارسفيلد، هوراكان، سان لورينزو، لانوس، ريفر بليت، 6 فرق حققت اللقب في النسخ الستة من 2012 وحتى 2017 على الترتيب.

لعنة لقب السوبر قد تظل ملتصقة ببوكا جونيورز والذي خسر 4 من آخر 6 مباريات، جمعته مع روزاريو سنترال في الدوري والكأس، ويعود آخر فوز لهم في نوفمبر 2015.

سبب آخر يصعب الأمور على بوكا جونيورز هو أن المدير الفني لروزاريو سنترال الحالي دييجو كوكا، لم يخسر من بوكا جونيورز فسجل 5 انتصارات وتعادل.

جوستافو ألفارو مدرب بوكا جونيورز رغم سجله الجديد أمام روزاريو سنترال إلا أنها خسر آخر مواجهتين من 3 مباريات.

كارلوس تيفيز وداريو بينديتو وماورو زارتي يقع على كاهلهم حمل ثقيل من أجل تتويج بلقب أول في تاريخ الأزرق والذهبي.