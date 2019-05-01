طرد نداي ومدرب طلائع الجيش قبل ربع ساعة من نهاية المباراة أمام الأهلي

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 20:32

كتب : FilGoal

الأهلي أمام طلائع الجيش

قام محمود عاشور حكم لقاء مواجهة الأهلي وطلائع الجيش بطرد تالا نداي جناح فريق الجيش ولوك إيميل المدير الفني بسبب اعتراضه على القرار.

ويتبقى ربع ساعة من مواجهة الأهلي وطلائع الجيش ومازال التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 74 حصل صالح جمعة على ركلة حرة بعد تدخل من تالا نداي الذي قام بتعطيل لاعب الأهلي عن لعب الكرة.

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وحاول صالح جمعة لعب الكرة قبل أن يقوم بالاعتراض على نداي وتدخل محمود عاشور ومنح كل منهما بطاقة صفراء، وكانت تلك البطاقة الثانية لنداي.

واعترض لوك إيميل مدرب طلائع الجيش على قرار الحكم الذي لم يتأخر في طرده هو الآخر.

وكان الأهلي قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول عن طريق وليد أزارو.

بينما تعادل إسلام جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وبعدها بعشر دقائق أضاع علي معلول ركلة جزاء للأهلي.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري

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