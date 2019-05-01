انتهت #ليلة_الأبطال – برشلونة (3) - (0) ليفربول.. انتصار كبير للبلوجرانا

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

برشلونة - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وليفربول التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

ق82: جوووووووووووووووووووووول يا ربااااااااااااااه على الروعة هدف جميل جدا جدا من ميسي من ركلة حرة مباشرة.

ق76: ميسي يمرر بينية إلى سيرجي روبرترو الذي مررها لسواريز وسدد لكن الكرة ترتد من العارضة ويجدها ميسي والمرمى خال من حارسه ويسدد بسهولة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني للبلوجرانا.

ق75: جوووووووووول الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق ميسي.

ق53: يا ربااااه.. قذيفة من صلاح ولكن تير شتيجن يتألق ويحول الكرة إلى ركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ق27: عرضية رائعة من ألبا قابلها سواريز بتسديدة بيمناه مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للبلوجرانا.

ق26: جوووووووووووول الهدف الأول لليفربول عن طريق سواريز.

ق24: تبديل أول اضطراري في صفوف ليفربول بمشاركة هندرسون بدلا من نابي كيتا.

انطلاق المباراة.

برشلونة ليفربول ليلة الأبطال

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