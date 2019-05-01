علي معلول يهدر ركلة جزاء.. والتعادل مستمر بين الأهلي وطلائع الجيش

الأربعاء، 01 مايو 2019 - 20:23

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي

أهدر علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي ركلة جزاء أمام طلائع الجيش ليستمر التعادل بين الفريقين.

وكان طلائع الجيش قد سجل هدف التعادل أمام الأهلي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سددها إسلام جمال على يسار محمد الشناوي.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد استقبال أحمد فتحي لعرضية حسين الشحات واصطدام تالا نداي بفتحي.

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وتصدى علي معلول لركلة الجزاء وسددها في منتصف المرمى لكن نجح محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في التصدي للكرة بسهولة.

وكان الأهلي قد سجل هدفه مع نهاية الشوط الأول عن طريق وليد أزارو مهاجم الفريق.

ويسعى الأهلي للفوز من أجل تقاسم صدارة الدوري مع بيراميدز بينما يحاول الجيش الهروب من صراع الهبوط.

الأهلي طلائع الجيش علي معلول

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